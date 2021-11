Shitstorm gegen Arnies Schwiegersohn Chris Pratt

Dann fügt er mit ein wenig Augenzwinkern hinzu: „Sie kaut manchmal so laut, dass ich meine Kopfhörer aufsetzen muss, um es nicht zu hören - aber das ist Liebe! Sie hilft mir mit allem! Und ich im Gegenzug schraube ich ihr ab und zu ein Glas Gurken auf. Das ist mein Beitrag. Ihr Herz ist so rein und es gehört mir. Mein größter Schatz, neben meiner Ken-GriffeyJr-Rockie-Baseballkarte. Wenn ihr wisst, was ich damit meine, wisst ihr, was das bedeutet. In sechs Wochen hat sie Geburtstag. Und wenn ich kein Geschenk für sie besorgen kann, dann sage ich ihr einfach, dass sie sich noch einmal dieses Posting anschauen soll. Liebe dich, Schatz!“