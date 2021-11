Ab 18.45 Uhr LIVE: Real Sociedad gegen Sturm Graz

„Wir waren vor zwei Wochen nahe dran an einem Punktgewinn, das sollte uns Selbstvertrauen für das Spiel geben“, sagte Ilzer am Mittwoch. Der Trainer stellt sein Team auf wenig Ballbesitz ein. „Sie werden wie in Graz versuchen, dominant aufzutreten. Aber wir haben es mit unserer Spielweise geschafft, dass sie nicht zu Chancen im Minutentakt gekommen sind. Daran wollen wir anschließen“, bekundete der 44-Jährige. „Wir wollen einfach aus unseren Möglichkeiten das Maximum rausholen.“ Will Sturm noch als Dritter den Umstieg in die K.o.-Phase der Conference League in Angriff nehmen, sind Punkte langsam aber sicher Pflicht. Die Tabellensituation vor der vierten von sechs Runden: AS Monaco (7), Sociedad (5), PSV Eindhoven (4), Sturm (0).