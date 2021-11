Weltklimagipfel: Atomkraft durch die Hintertür?

Der Klimawandel ist allgegenwärtig und das größte Problem, dem sich die Menschheit in ihrer Geschichte stellen musste. Während Politiker und einflussreiche Firmenchefs mit martialischen Aussagen auf sich aufmerksam machen, sind es auch ebendiese, die mit Privatjets anreisen, um an der Konferenz teilzunehmen. Doppelmoral vom Feinsten und viele stellen sich hier die Frage, ob nicht insgeheim der Atomkraft Tür und Tor geöffnet wird, da niemand wirkliche Lösungen parat hat und diese Art der Energiegewinnung neben den vielen negativen Aspekten jedenfalls eines bieten kann: CO2-freien Strom! Wie denken Sie über diese Entwicklung? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen zu unserer Frage des Tages und freuen uns auf Kommentare in unserem Forum.