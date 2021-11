China: Olympia-Bahntests als Weltcup-Generalprobe

Das österreichische Rodel-Team will ab dem Wochenende die neue Olympiabahn in Yanqing ausgiebig testen, um für den dortigen Weltcup-Auftakt in zweieinhalb Wochen und die Winterspiele im Februar gerüstet zu sein. Bis auf Olympiasieger David Gleirscher, der im Vorjahr an der Homologierung teilgenommen hatte, ist der Eiskanal für das 15-köpfige ÖRV-Aufgebot noch Neuland.