Schwedens einst höchster Berg nur noch Nummer zwei

Schmelzender Permafrost als Zeitbombe

Wissenschaftler erforschen auch das Abschmelzen des Permafrostbodens in der Region. „Der Permafrost birgt viel gespeicherten Kohlenstoff. Solange er gefroren ist, ist das eine gute Sache. Aber wenn er auftaut, gelangt ein Teil des Kohlenstoffs in Gewässer und in die Atmosphäre. Und das führt zu noch stärker steigenden Temperaturen“, warnt Wissenschaftler Keith Larson, der Leiter der Forschungsstation Abisko. Experten bezeichnen das Auftauen des Permafrostbodens als Zeitbombe im Klimageschehen.