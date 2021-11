„Ich spiele auch mit dem Defi weiter Liga-Fußball“

Dänemarks bei der EM zusammengebrochener und am Feld wiederbelebter Christian Eriksen darf nicht mehr für Inter Mailand spielen. Er wird in Italiens Profifußball wegen seines eingebauten Defibrillators keine Spielgenehmigung mehr erhalten. „Ich denke, in diese Richtung wird auch in Österreich etwas kommen“, sagt mit Stefan Reiter der Manager von Zweitligist Blau-Weiß, dessen an Herzrhythmusstörungen leidendem Stürmer Raphael Dwamena letzte Woche von seinem eingebauten Defibrillator das Leben gerettet wurde.