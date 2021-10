Fast nie in Tirol: Gericht wirft Münchner aus Haus

Kein Licht, keine Bewegung, verfallene Kürbisse

Penibel dokumentierte dies eine eigens dafür angestellte Juristin der Stadt. In den Protokollen heißt es: „Kein Licht, keine Bewegung, verfallene Kürbisse als Dekoration“, eine Mitteilung der Post beim Eingang sei lange unangetastet geblieben. Bei einer Kontrolle am 17. Dezember des Vorjahres traf man die Familie an – der Weihnachtsurlaub in den Bergen hatte begonnen. Von 10. März bis 12. August – ganze fünf Monate lang – sei heuer aber niemand da gewesen.