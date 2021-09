Gewürzgläser aus Goisern mit Blindenschrift

Sichtbarer ist aber das Vertrauen des Rewe-Konzerns für die soziale Gewürzmanufaktur: Bei Billa und Billa plus sind ab heute sieben Gewürze aus Bad Goisern in den Regalen zu finden - alle mit einer Verpackung, auf der der Produktname auch in Brailleschrift geschrieben ist. Ksoll, der die Firma für seine blinde Tochter aufbaut, will so die Hürden für gehandicapte Personen im Alltag kleiner machen.