„Keine Ahnung, woher die scharfe Munition kam“

Am Filmset in Santa Fe stellte die Polizei nach eigenen Angaben 500 Kugeln sicher, eine „Mischung“ aus Platzpatronen, Patronenattrappen und vermutlich auch echten Kugeln. Sheriff Adan Mendoza sagte, offenbar habe es am Filmset eine gewisse „Nachlässigkeit“ gegeben. Er berichtete auch von zwei vorherigen Vorfällen, bei denen versehentlich Waffen abgefeuert wurden.