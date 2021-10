Warnung: fiese Paket-SMS machen die Runde

Hyperlink in SMS

In den Nachrichten am Handy heißt es, ein nicht zugestelltes Paket warte auf Abholung. Dazu gibt es einen Hyperlink, der weitere Informationen zur angeblichen Sendung enthalten soll. Wer den Link öffnet, landet allerdings auf einer betrügerischen Website, auf der die Kriminellen entweder sensible Daten wie Kreditkarteninformationen abfischen oder ihrem Opfer Computerviren unterjubeln.