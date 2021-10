Cupspiel BW Linz gegen Hartberg am Dienstag

Die Partie war am Mittwoch in der 20. Minuten beim Stand von 0:0 wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochen worden. Linz-Stürmer Raphael Dwamena war am Spielfeldrand zusammengebrochen. Der Spieler befindet sich noch in Spitalsbehandlung, der 26-Jährige ist aber auf dem Weg der Besserung und kann das Krankenhaus noch am (heutigen) Donnerstagabend oder Freitag wieder verlassen.