Haft für psychisch Kranken nach Wiederbetätigung

Hakenkreuz auf der Wange

Er entzog sich durch Flucht nach Thailand. Wanderte auch dort ins Gefängnis wegen Drogendelikten. „Spinnt“ aber so herum, dass man ihn ins Flugzeug setzt. Und hier wird er auf dem Flughafen verhaftet. Wegen seiner neuen Tattoos, die er sich in Asien hat stechen lassen: eine 88 am Hirn (ausgerechnet!!!), eine SS-Rune auf der linken, ein Hakenkreuz auf der rechten Wange. Genau so, dass man es trotz Maske sehen kann! Was ihm den Prozess wegen Wiederbetätigung einbringt.