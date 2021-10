Flüchtlinge haben meistens am 1. Jänner Geburtstag

Weiterhin hoch bleibt die Zahl der Aufgriffe im Burgenland. Besonders betroffen ist der Bezirk Oberwart, noch mehr Einsätze werden aus dem Bezirk Oberpullendorf gemeldet. Kurioses Detail: Die meisten Flüchtlinge sind am selben Tag geboren, und zwar am 1. Jänner. So steht es zumindest in ihren Ausweisen und Reisepapieren.