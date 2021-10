Corona breitet sich in Baltenstaaten rasant aus

Zur Eindämmung der Pandemie haben die Regierungen in Riga und Tallinn strikte Corona-Schutzmaßnahmen verhängt: Bis zum 15. November gibt es in Lettland einen Lockdown mit umfassenden Beschränkungen und einer nächtlichen Ausgangssperre. In Estland gilt seit dem 25. Oktober in vielen Bereichen die 2G-Regel und eine verschärfte Maskenpflicht, um so die Überlastung des Gesundheitswesens zu reduzieren.