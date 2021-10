Infektiöse Person bei Begräbnis in Radenthein

Bei einem Begräbnis am Zentralfriedhof in Radenthein hat sich am Samstag, 23. Oktober, ab 11.00 Uhr eine infektiöse, an COVID-19 erkrankte Person aufgehalten. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal ruft daher alle rund 300 Teilnehmenden dazu auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.