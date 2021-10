Ein Ausflug in faszinierende Bergwelten

Heinz Zak gilt als Pionier des Freikletterns, das Sportklettern brachte er von Amerika nach Österreich. Seine Arbeit führte den Tiroler in höchst anspruchsvolle Bergwelten. Stets mit dabei seine Kamera. Vor kurzem war der Alpinist, Abenteurer und Fotograf erneut im Martinihof in Neudörfl zu Gast. Er zeigte seine faszinierende Multi-Visionsshow mit beeindruckenden Bildern und Videoclips, begleitet von ausdrucksstarker Live-Musik. Der Reinerlös ging an das Projekt „Samariter Wunschfahrt“.