Partygäste wurden heimlich mit Spritzen attackiert

„Zwicken auf der Rückseite des Arms“

Viele Betroffene geben an, zuvor einen Einstich am Rücken oder am Bein verspürt zu haben. Sie vermuten, dass ihnen jemand im Gedränge eine Infektion mit einer Spritze verabreicht habe. Belegen sollen das unter anderem Fotos von Einstichstellen in der Haut. Eine 19-jährige Frau berichtet etwa dem „Guardian“, dass sie ein „Zwicken auf der Rückseite des Arms“ verspürt habe. Später wurde sie ohnmächtig und landete in der Notaufnahme.