Verstappen-Sieg in Austin ++Quartararo Weltmeister

Was für ein spannendes Motorsport-Wochenende! Max Verstappen gewinnt den Großen Preis der USA in Austin und baut damit die WM-Führung aus. Fabio Quartararo krönt sich in Misano zum MotoGP-Weltmeister und Legende Valentino Rossi fährt vor zehntausenden Fans sein letztes Heimrennen. Es ist viel passiert in Sachen Formel 1 und MotoGP am vergangenen Wochenende - Moderatorin Michaela Mayer und Motorsport-Experte Richie Köck lassen alle Highlights Revue passieren.