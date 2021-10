200 Kreuze sollen an Verkehrstote gedenken

Kärntenweit werden in den nächsten Tagen rund 200 weiße Kreuze aufgestellt. Einerseits an jenen Stellen, an denen heuer Verkehrsteilnehmer ihr Leben lassen mussten, aber auch an Orten, wo in den letzten Jahren schreckliche Unfälle passiert sind. In Kärnten wird diese Tradition vom ARBÖ seit 1971 gepflegt.