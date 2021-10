„Lichtbratl“-Feiern brachten negative Corona-Wende

20 Schulklassen daheim

Am Mittwoch wurden 1177 Neuinfektionen gemeldet - der Jahreshöchstwert in OÖ. Am 28. November 2020 gab’s zuletzt 1212 und damit mehr. Dass am Mittwoch die PCR-Tests vom Montag an den Schulen „aufschlagen“, ist nur ein Faktor. Diese Woche wurden 350 Schüler positiv getestet (Vorwoche: 197). 2500 Kinder und 29 Lehrer sind in Quarantäne, 20 Klassen im Distanz-Unterricht.