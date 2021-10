Steuerberater und Bäckerei ziehen zusammen

In Rohrbach-Berg kommen die Gebäude mit der Endung „ro“ in Mode: Nach dem Veranstaltungszentrum centro und dem Erlebnisbad AquaRo entsteht nun am Stadtplatz das FUTURO. Die Bodenplatte ist bereits fertig, die Mauern im Erdgeschoß stehen auch schon - und im Frühjahr 2022 werden dann die Umzugskisten ausgepackt.