Höchststand an positiv getesteten Lehrern in Wien

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wie etwa Salzburg ist es in Wien diese Woche zu keinem dramatischen Anstieg an positiv ausgefallenen Schülertestungen gekommen: 480 infizierte Kinder sind zwar um 114 mehr als in der Vorwoche, entsprechen aber in etwa dem Durchschnittswert seit Schulstart. Anders verhält es sich mit den Pädagogen. Hier wurde diese Woche ein Rekord an positiven Proben herausgezogen.