Aufregung um Corona-Cluster in Wiener Kindergarten

Die Aufregung in dem Kindergarten und Hort der Stadt Wien in der Erzherzog-Karl-Straße im 22. Bezirk ist groß. Auslöser für den Cluster dürfte ein erkranktes Hortkind gewesen sein. „Aus unserer Sicht fehlte von Beginn an eine klare Linie, die vielen Ansteckungen wären verhinderbar gewesen“, so ein Vater zur „Krone“.