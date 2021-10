Motorboot sank vor Rheinmündung im Bodensee

Am Donnerstagnachmittag fuhr der 36-Jähriger mit seinem Motorboot auf dem Bodensee von Lindau in die Schweiz. Auf der Fahrt zurück bemerkte er einen Wassereinbruch am Boot und rief eine Bootswerkstatt in Lindau an. Die Bootswerkstatt informierte direkt die Polizeiinspektion Lindau, da das Boot bereits auf Höhe der neuen Rheinmündung am Sinken sei. Zu diesem Zeitpunkt herrschten Windstärken von 7 bis 8 Beaufort (76 km/h) aus westlicher Richtung. Die Sturmwarnung war bereits am Morgen ausgelöst worden.