Porsche lag wochenlang in Wassergraben, Lenker tot

An Verletzungen gestorben

Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Wann sich das tragische Ereignis genau zugetragen hat, ist noch nicht bekannt. Der Mann dürfte mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, den Hang hinabgerutscht und rückwärts in das Rückhaltebecken gestürzt sein. Die Beamten gehen davon aus, dass der Fahrer in seinem Wrack an den Verletzungen durch den Unfall gestorben ist.