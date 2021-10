Energy-Globe für Wasserstoff aus der Sonne

Bald auch eine Anlage in Steinhaus

Was Solhub so besonders macht? Fronius erzeugt hier mittels Sonnenstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage Wasserstoff, mit dem Autos aus dem Firmenfuhrpark betankt werden. In Steinhaus bei Wels wird schon bald die nächste Anlage in Betrieb genommen. Parallel dazu entsteht dort das Wasserstoff-Kompetenzzentrum von Fronius.