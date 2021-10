Leiter landete in der Windschutzscheibe eines Pkw

Schäden an beiden Fahrzeugen

Der 36-Jährige wurde ebenso verletzt und ins Spital eingeliefert wie ein Slowene (43) in Hüttenberg. Die Windschutzscheibe seines Pkw wurde von einer Leiter demoliert, die sich von einem entgegenkommenden Lastwagen eines 39-jährigen Lenkers aus Magdalensberg gelöst hatte. An allen involvierten Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.