Heiße Debatte um mehr Personal für Kindergärten

Am 13. November geht, wie vor wenigen Tagen in Wien, Kindergartenpersonal in Graz auf die Straße, um für bessere Arbeitsbedingungen zu protestieren. Bereits am Dienstag wird das Thema im steirischen Landtag heiß diskutiert. Für die Oppositionsparteien tut sich in diesem Bereich viel zu wenig, Landesrätin Juliane Bogner-Strauß verweist auf mehr Ausbildungsplätze und eines neuen „Verstärkungspool“.