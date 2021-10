Neureuther: „Kindern wird Bewegungsdrang genommen“

Dabei haben Kinder doch einen natürlichen Bewegungsdrang ...

Ja, aber der wird den Kindern zunehmend genommen. Weil nicht nur die Eltern zu wenig Zeit haben, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen. Auch das Schulsystem trägt seines dazu bei. Da gibt es in Österreich kaum Unterschiede zu Deutschland. Die Schulen ändern seit 50 Jahren kaum etwas. Obwohl sich die Zeiten stark geändert haben. Vor 50 Jahren gab es weder Smartphones noch Computerspiele. Die Politik hat die Pflicht, sich diesem Thema zu widmen. Es ist doch krass, dass Kinder sechs Stunden in ihren Klassen an den Tischen sitzen und Wissen in sie reingestopft wird. Wo doch längst bekannt ist, dass Kinder, die sich viel bewegen, auch leichter lernen.