Bald gilt die Winterreifenpflicht auf den Straßen

„Generell sprechen wir nur von einer situativen Winterreifenpflicht“, klärt Steffan Kerbl, ÖAMTC-Techniker, auf. Das bedeutet, man braucht Winterreifen, wenn winterliche Straßenverhältnisse - also Nässe, Schnee oder Matsch - herrschen. Und das gilt nicht nur für Pkw und Klein-Lkw bis zu 3,5 Tonnen, sondern auch für „Mopedautos“. Winterreifen erkennt man an der Beschriftung M+S oder am Schneeflockensymbol.