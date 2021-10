„Brauchen einen tiefgreifenden Strukturwandel“

Die ökosoziale Steuerreform, die Anfang nächsten Jahres in Kraft treten soll, ist eins der großen Leuchtturmprojekte der türkis-grünen Regierung. An einem Regierungswechsel sind wir knapp vorbeigeschrammt; damit steht der Umsetzung nichts mehr im Weg. Die Regierung spricht von der größten Entlastung der zweiten Republik, die Opposition kritisiert einen viel zu niedrigen CO2-Preis und die Spaltung von Stadt und Land. Aber was sagen Experten? Angela Köppl vom WIFO forscht seit knapp 30 Jahren im Bereich der Umweltökonomie und hat bei „Nachgefragt“ im Gespräch mit Damita Pressl ihre Einschätzung geteilt.