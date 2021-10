Erstmals Lehrling im digitalen Verkauf ausgebildet

Genaus das geschieht nun im Autohaus Ermler in Weiden am See. Der Betrieb bildet derzeit mit Dominic Enz den ersten burgenländischen Lehrling im Fahrzeug- und Ersatzteilhandel mit der Zusatzqualifikation „Digitaler Verkauf“ aus. „Wir freuen uns, dass wir einen so engagierten jungen Menschen gefunden haben, der sich gerne und sicher in der digitalen Welt bewegt“, meint Firmenchef Erich Ermler stolz.