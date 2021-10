Mit Drohnen aus Österreich gegen die Drogen-Mafia

Im Kampf gegen Schlepper, Menschenhandel und organisierte Kriminalität wird von den heimischen Behörden auch in Österreich immer mehr auf die kleinen fliegende Augen gesetzt. 21 heimische Beamte sorgen derzeit in Nordmazedonien für Sicherheit. Seit Ende Juni mit Hightech-Unterstützung aus der Luft. Denn die rot-weiß-roten Polizisten setzen zwei hochmoderne Drohnen sowie einen Wärmebildbus und mobile Wärmebildkameras für nachtaktive Fahndungen in der Dunkelheit ein.