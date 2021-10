RB Leipzig mit Kurswechsel in der Corona-Frage!

RB Leipzig wird ab dem Heimspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am 3. November (21 Uhr) in der Red-Bull-Arena von der 3G- auf die 2G-Regelung umschwenken! Damit soll eine volle Auslastung garantiert werden. Der Entwurf der Neufassung der Corona-Schutz-Verordnung bietet eine 2G-Option für Großveranstaltungen ohne Begrenzung der Gesamtkapazität an.