Frau an Spitze des ÖSV ++ Ausstiegsklausel-Rekord

Mit Roswitha Stadlober steht erstmals eine Frau an der Spitze des ÖSV, Ausstiegsklausel in Milliardenhöhe beim FC Barcelona und Zverev und Tsitsipas sind die großen Favoriten bei den Indian Wells Open - das sind ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Katie Weleba am Donnerstag, dem 14. Oktober.