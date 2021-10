Nagelsmann: „Er muss den Ballon d‘Or gewinnen!“

Nach Ansicht von Julian Nagelsmann soll es für Weltfußballer Robert Lewandowski weitere Ehrungen geben. „Den Ballon d‘Or hätte er verdient - und in meinen Augen muss er die Auszeichnung auch gewinnen, da er in den letzten drei Jahren so unglaublich konstant wie im Grunde kein anderer gespielt hat“, sagte der Trainer des FC Bayern in einem Interview der „Abendzeitung“ in München (Donnerstag).