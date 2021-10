„Wyld“: Die neue Bühne für junge Musik!

Dazu werden in „Wyld“ jede Woche Song-Tipps von österreichischen Musikern gegeben. Illenberger: „Die heimische Musikszene hat so viel zu bieten und ich will dazu beitragen, dass die Artists auch von der breiten Masse gehört werden.“ In jeder Folge wird ein heimischer Aufsteiger portraitiert. Das besondere daran: „Ich treffe die jeweiligen Hauptdarsteller immer draußen bei actionreichen oder witzigen Aktivitäten, die mit den Personen selbst zu tun haben. So lernt man die Menschen auf einer anderen Eben kennen - und für Schabernack ist auch immer garantiert!“