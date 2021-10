Einmalig: Höchster mit neun Toren in einem Spiel

Empfehlung für Kampfmannschaft

Dass „Eins“-Trainer Mathias Nagel auf sein Stürmerjuwel aufmerksam wurde, ist aber nicht dem sonntäglichen Neunerpack geschuldet: „Elia rückt in den Kader auf und wird ab sofort mittrainieren, das haben wir schon letzte Woche so geplant. Wenn er im Training Qualität zeigt, wird er sicher seine Einsätze in der Kampfmannschaft bekommen.“ Dort ist die Konkurrenz groß: Mit Julian Rupp stellen die Höchster den aktuell besten Torschützen der Vorarlbergliga.