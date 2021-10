City-Ring setzt auf „echte“ Einkaufserlebnisse

Mit der neuen, klassisch gehaltenen Kampagne will man schwungvoll in die kühlere Jahreszeit starten. Echte Einkaufserlebnisse und Fachberatung sollen dabei in den Fokus gerückt werden. „Linz soll nicht nur für die Linzer erste Wahl sein, wir möchten auch die Menschen aus dem Umland in die Stadt holen“, so City-Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner. Tourismusdirektor Georg Steiner: „Mit dieser Kampagne ziehen alle Akteure, denen die Innenstadt ein Anliegen ist, an einem Strang.“