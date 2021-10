Jeder zehnte Fahrer war zu schnell unterwegs

Und sie können es einfach nicht lassen! In der Nacht auf Sonntag rasten in Vöcklabruck gleich 345 Straßenrowdys bei einer Schwerpunktaktion in Radarkontrollen. Ein Bleifuß fiel mit 118 km/h im Ortsgebiet besonders negativ auf. Acht Fahrer mussten wegen massiver technischer Mängel sofort ihre Kennzeichen abgeben.