30 Wachteln starben bei Brand eines Hühnerstalls

Am Sonntag brach aus bisher unbekannter Ursache gegen 2.40 Uhr in einem Hühnerstall in der Gemeinde Ampflwang ein Brand aus. Das Objekt stand innerhalb kürzester Zeit im Vollbrand und konnte durch die Feuerwehren Ampflwang, Schlagen und Aigen gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf Nebengebäude erfolgte nicht. Im Hühnerstall befanden sich circa 30 Wachteln, welche durch das Feuer verendeten.