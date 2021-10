Das sagt die steirische Politik zum Kurz-Rücktritt

„Werner Koglers Entscheidung ist wichtig für die Stabilität in Österreich - und sie ist wichtig für den Klimaschutz“, spielt Krautwaschl auf die anstehenden Beschlüsse wie die ökosoziale Steuerreform an. Außerdem betont die Klubobfrau die Rolle von Justizministerin Zadic gerade „vor dem Hintergrund der massiven Vorwürfe gegen Kurz und sein Umfeld“: „Alma Zadic ist der Garant dafür, dass die Justiz in ihren Ermittlungen nicht eingeschränkt wird - auch das ist durch die Fortsetzung der Regierungsarbeit garantiert!“