TikTok-Star in Wien: Kinder stürmen Shoppingtempel

JamooTv hat sich mit kurzen Gags, Ständchen und Videos aus seinem Leben am vornehmlich von Kindern und Jugendlichen genutzten Social-Media-Dienst TikTok eine treue Fangemeinde aufgebaut. Und die stürmte - siehe Video - beim Besuch im Döblinger Einkaufszentrum Q19 in Massen in den Shoppingtempel. Der Andrang war laut dem Influencer so groß, dass ein geplantes Fan-Treffen abgebrochen werden musste.