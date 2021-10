In jedem Stück Holz lebt ein singulärer Ton

Man siezt sich

Seine Werkstatt liegt etwas versteckt in einem Weiler von Egg. Ich muss lange suchen, bis ich sein Haus finde. Die Hausnummern sind hier bunt durcheinandergewürfelt. Wie es unter Landsleuten üblich ist, bietet man sich schnell das Du an. Ich frage, ob wir uns duzen können. Norbert Hammerer will dezidiert beim Sie bleiben. „Aus weltanschaulichen Gründen“, sagt er. Der Mann fängt an, mich zu interessieren. Er kann sich ungewöhnlich gut ausdrücken. Bei allem, was er mir in dem fast dreistündigen Gespräch erzählt und darlegt, spüre ich ein tiefes, unglaublich ernsthaftes Durchdringen der Materie, das für einen Laien wie mich fast pedantisch anmutet.