Neues Diakonie-Zentrum in Waiern für 20 Millionen

Bündelung der Kompetenzen an starkem Standort

Seit drei Jahren wird an der Zusammenlegung der Spitäler Treffen und Waiern gearbeitet. „Die Zusammenführung und Bündelung der Kompetenzen an einem Standort ist ein richtungsweisender Schritt“, so Diakonie-Vorstand Walter Pansi. Das Spital für Suchterkrankungen in Treffen wird aufgelassen. Stotter: „Das Haus wird generalsaniert. Dort wird ein Langzeittherapie-Zentrum eingerichtet.“