Hagel und Heimwerker-Boom bringt Aufträge

Die wachsende Zahl an Wetter-Extremen schlagen sich auch bei der Wiener Städtischen nieder. Fast 39 Millionen Euro überwies der Versicherer heuer allein in Oberösterreich schon für Unwetterschäden. Neben Hagel und Co. befeuert der Heimwerker-Boom die Nachfrage nach Schutzprodukten.