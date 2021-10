Immer mehr Laster auf Kärntner Straßen unterwegs

„Noch nie waren auf Kärntens Autobahnen so viele Lkw unterwegs wie heuer“, bilanziert VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Die nun veröffentlichte Analyse zeigt, dass zum Beispiel in den ersten acht Monaten allein auf der Südautobahn in Villach mehr als 1,2 Millionen Laster unterwegs waren. Das ist ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zu 2020.