17-Jähriger bei Traktorfahrt tödlich verunglückt

Der Bursch war Landwirtschaftsschüler und machte bei Mallentin in der Nähe von Lübeck in Norddeutschlands ein Praktikum. Er war mit einem Traktor samt Maisanhänger unterwegs. Gegen 22 Uhr kam der Jugendliche in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte samt Anhänger über eine drei Meter hohe Böschung. Der 17-Jährige hatte keine Chance: er wurde herausgeschleudert und vom Traktor überrollt.