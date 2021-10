Erster Sonnenmarkt in Oberwart öffnet seine Türen

Supermärkte und kleine Cafés für sozial schwächer gestellte Menschen soll es schon bald in jedem Bezirk des Burgenlandes geben. So steht es im Regierungsprogramm. Ein erster Schritt wurde jetzt in Oberwart mit der Eröffnung des Sonnenmarktes und des Sonnencafés getan. Betreiber ist die Volkshilfe.