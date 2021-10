SPÖ fordert sozialen Wohnbau in Wiener Neustadt

Die Baumaschinen stehen in Wiener Neustadt niemals still. Die aktuellen Projekte: 450 Wohnungen werden auf dem alten Stadion-Areal gebaut, in der Kaiserbrunngasse errichtet man ebenfalls 450 Wohnungen und 29 in der Heimkehrstraße. Vizebürgermeister Rainer Spenger (SPÖ) will jetzt im Wohnbau neue Akzente setzen.